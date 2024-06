Unwetter in Südbünden: Fluten reissen drei Häuser, Strassen und Fahrzeuge mit

Am Freitagabend kam es in der Mesolcina nach 18 Uhr zu massiven Überschwemmungen. Starke Niederschläge und Gewitter führten zu riesigen Wassermassen. Mehrere Bäche gerieten über die Ufer, wie die Kantonspolizei am Samstagabend mitteilt. Verschiedene Dörfer und Strassen waren unpassierbar, weil sie voller Geröll, Holz und weiteres Material waren.

Stark von den Unwetterfolgen betroffen ist das Dorf Sorte. Laut Polizei wurden drei Häuser und drei Fahrzeuge von den Fluten mitgerissen. Ein Polizeiauto wurde bis zum Dach geflutet und die beiden Polizisten mussten sich schwimmend in Sicherheit bringen. Die Polizisten hielten nach den heftigen Gewitter und einem Erdrutsch Ausschau nach Menschen oder Tieren, die in Gefahr sein könnten. Dabei hätten sich die Polizisten selber in Gefahr gebracht, sagte William Kloter, von der Kantonspolizei Graubünden, am Samstagmorgen vor den Medien in Roveredo. Diese hätten dank reaktionsschnellem Handeln von Kameraden gerettet werden können. Sie hätten nur noch dem Dienstfahrzeug zuschauen können, wie es von den Fluten mitgerissen worden sei.