Davos als Ort eines friedlichen WEF-Dialogs

In Davos hat am Freitag mit dem Ende des 54. Jahrestreffens des World Economic Forum (WEF) die Abreisewelle eingesetzt, die Aufräum- und Abbauarbeiten haben begonnen. Die Bündner Behörden ziehen ein positives Fazit des Grossanlasses. «Gerade in Zeiten von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist es wichtig, ein Zeichen für einen friedlichen Dialog zu setzen», wird Marcus Caduff, Regierungsrat und Präsident des WEF-Ausschusses der Bündner Regierung, in einer Medienmitteilung vom Freitag zitiert.