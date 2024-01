Abriss der Churer Reithalle ist im Gange 

Die Geschichte rund um die Reithalle reicht jedoch viele Jahre mehr zurück. Bereits im Jahr 2008 wurde sie zum Thema, als die damalige Stadtregierung von Chur ihre Pläne für das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) vorstellte. Die Stadt plante, die Reitsportanlage vorübergehend in ihr Projekt einzubeziehen, mit der späteren Verlegung der Reithalle an die Austrasse. Im November 2008 lehnte die Reithalle Chur AG jedoch entschieden einen Umzug an die Austrasse ab.