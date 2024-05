Umfrage: Welche Probleme muss die Churer Politik angehen?

Chur wählt eine neue Regierung und ein neues Parlament. Am 9. Juni werden die Churerinnen und Churer an der Urne bestimmen, wer für die nächsten vier Jahre in den drei Stadt- und den 21 Gemeinderatssitzensessel Platz nimmt.

Uns interessiert aber auch: Was wünscht ihr euch von der Churer Politik? Welche Probleme stehen bei euch zuoberst auf der Liste?

Lasst es uns im unten stehenden Formular wissen. Gibt dazu einfach den Betreff «Politik Chur» und eure politischen Anliegen und Wünsche ein.