So wird die Ringmauer der Burg Neu-Aspermont in Jenins gesichert

Auch dieses Jahr hat der Burgenverein Graubünden während der Arbeitswoche alle Hände voll zu tun. Vom 4. bis 10. August sind 14 Freiwillige des Vereins an der Burg Neu-Aspermont in Jenins im Einsatz. Das Hauptziel der diesjährigen Arbeiten ist die Sicherung des Berings, also der Ringmauer, der historischen Anlage.