Neue Briefmarke zeigt Bündner Sujet

Die Kundinnen und Kunden der Schweizerischen Post können ihre Briefe und Postkarten ab sofort mit Sujets von Schweizer Sehenswürdigkeiten frankieren, wie die Herausgeberin in einer Pressemitteilung verkündet. Die Post widmet insgesamt vier Schweizer Sehenswürdigkeiten eine Briefmarke: dem Jet d’eau in Genf, der Rigi in der Zentralschweiz, dem Matterhorn im Wallis und dem Landwasserviadukt in Graubünden.