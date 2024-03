Jodeln für Anfänger: Wie man die Berge zum Klingen bringt

Mitten im Geschehen ist Andrea Küttel. Die junge Frau wuchs mit Jodeln auf und absolvierte ein Musikstudium an der Hochschule Luzern mit dem Hauptfach Jodeln. Zurzeit befindet sie sich in der Ausbildung zum Master of Arts in Musikpädagogik. In ihren Jodelkursen zeigt sie, worauf es beim Jodeln ankommt – von Muskeltraining bis zur richtigen Atmung.