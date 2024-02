Von Davos in die Antarktis: SLF-Techniker Matthias Jaggi teilt sein Abenteuer – Teil 4

Boaaaahh, Volltreffer! Mein Glück ist aber, dass ich noch ein paar offene Helferangebote habe. Da ich ja dreiviertel der Zeit alleine im Schneeprofil gearbeitet hatte, musste ich mich aus arbeitsicherheitstechnischen Gründen alle halbe Stunde per Funk bei der Station melden. Und jeder mit Funk, also grundsätzlich alle, hörten halbstündlich meine Durchsage. Mein Name, meine Stimme, mein Englisch - all das muss sich in den Köpfen eingebrannt haben. Und viele werden sich wohl gefragt haben, was macht der Typ eigentlich tagtäglich da draussen in der «verbotenen Zone.»

So habe ich immer wieder Helferangebote erhalten, welche ich dann, so nett, wie ich bin, am besagten Schlechtwettertag eingelöst habe. So ging dann auch das letzte Schneeprofil ganz flott über die Runden. Die Schneeblöcke habe ich zum Beproben aus dem minus-50-grädigem Epica Lager ins Spacca-Ossa-Zelt (siehe Teil eins meines Antarktis-Blogs) transportiert.