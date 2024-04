Tiefer als im Vormonat: Die Arbeitslosigkeit in Graubünden nimmt im März weiter ab

Im März verzeichnete der Kanton Graubünden 983 Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote von 0,9 Prozent entspricht. Dies teilt das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (Kiga) am Montag in einer Mitteilung mit. Gegenüber des Vormonats Februar mit 1047 Arbeitslosen nahm die Arbeitslosenzahl leicht ab. Damals betrug die Arbeitslosenquote genau ein Prozent.