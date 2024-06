Tschiertschen-Praden: Stimmvolk sagt Ja zum Zusammenschluss mit Chur

In Chur wird am 22. September über die Vorlage abgestimmt. Sollte dem Fusionsplan auch vonseiten des Churer Stimmvolks zugestimmt werden, so würde die Fusion per 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Das würde unter anderem bedeuten, dass die Churer Bevölkerung um 300 Personen wächst. (red)