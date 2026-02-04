Bündner IV-Stelle hat Rente wegen Missbrauchs zurecht eingestellt
Das Bundesgericht hat die Aufhebung einer Rente rückwirkend auf Ende Juni 2017 bestätigt. Der betroffene Mann wurde observiert und muss nun voraussichtlich über 100'000 Franken zurückzahlen.
04.02.26 - 12:00 Uhr
Graubünden
