Bündner IV-Stelle hat Rente wegen Missbrauchs zurecht eingestellt

Das Bundesgericht hat die Aufhebung einer Rente rückwirkend auf Ende Juni 2017 bestätigt. Der betroffene Mann wurde observiert und muss nun voraussichtlich über 100'000 Franken zurückzahlen.

Agentur
sda
04.02.26 - 12:00 Uhr
Graubünden
Bild: Keystone/Christian Beutler
