Untersuchung wegen entgleistem Bahnwagen auf der Berninastrecke

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung wegen eines entgleisten Bahnwagens auf der Berninastrecke der Rhätischen Bahn eröffnet. Der im Bahnhof Bernina Lagalb abgestellte Wagen rollte in der Nacht in Richtung Pontresina und entgleiste nach der Durchfahrt in Bernina Suot.

Der Bahnwagen wurde in der Nacht auf den 22. Juni 2024 in Bernina Lagalb abgestellt, wie die Sust am Montag in einem Vorbericht zur Untersuchung schrieb. Vier Minuten später rollte der Wagen in Richtung Pontresina.

Der Bahnwagen und ein darauf verladenes Baufahrzeug erlitten bei der Entgleisung einen Totalschaden. Ausserdem wurden zwei Fahrleitungsmaste weggerissen sowie eine Weiche und eine Fahrbahn beschädigt. Menschen seien beim Unfall nicht verletzt worden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Der Bahnverkehr auf der Bernina-Linie zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR war nach der Entgleisung des Bahnwagens für zwei Tage unterbrochen.