Zwei Churerinnen bei «Jung, wild und sexy»

Party, Promille und Sex in der ersten Nacht: Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Staffel von «Jung, wild und sexy», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Staffel wird ab Mittwoch auf dem Streamingdienst «Oneplus» gestreamt. Und dieses Mal wollen es auch zwei Bündnerinnen wissen: Die besten Freundinnen Jessy und Lorena feiern zum ersten Mal im Fernsehen einen Partysommer auf Mallorca.