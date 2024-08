Suche nach verschollenem Mann: Bündner Kantonspolizei ist an Suchaktion im Grenzgebiet beteiligt

Nachdem er als vermisst gemeldet wurde, wurde am Freitag eine grössere Suchaktion eingeleitet, an welcher neben der Bergrettung, Polizei und Polizeihundestaffel auch ein Polizeihelikopter eingesetzt wurde, wie es weiter hiess. Die Suchaktion wurde um 21.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen. Am Samstag wurde die Kantonspolizei Graubünden in die Suchaktion eingebunden. (sda/red)

