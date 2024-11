In Zukunft droht mehr Gefahr durch Nassschneelawinen

Wegen steigender Temperaturen, damit einhergehend höherer Schneefallgrenze sowie weniger Schnee, «könnten Lawinen Tallagen künftig seltener erreichen», so das SLF. Das gelte aber nicht grundsätzlich. «Extreme Schneefallereignisse wird es auch in Zukunft noch geben. Das könnte vor allem in hohen Lagen sogar zu grösseren Lawinen führen», ist in der Mitteilung zur SLF-Analyse festgehalten. Würden Lawinen in grosser Höhe abgehen und kanalisiert abfliessen, könnten sie «immer noch so weit ins Tal vordringen wie heute». Mayer erwarte dennoch, dass die zuständigen Behörden ihre Gefahrenkarten überprüften und selbige gegebenenfalls auf die sich durch den Klimawandel verändernde Gefahrensituation anpassen. (béz)