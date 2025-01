«Skischule Salar»: Bündner Moderator startet mit neuem TV-Format

Salar Bahrampoori startet mit einem neuen TV-Format ins neue Jahr. In der «Skischule Salar» saust der Moderator zusammen mit Prominenten die Engadiner Pisten hinunter. In den fünf Episoden des Formats nehmen Profi-Snowboarder Nicolas Huber, Ex-Miss Schweiz und Moderatorin Christa Rigozzi, der ehemalige Radprofi Franco Marvulli, Kochbuchautorin Nadia Damaso und Komiker Claudio Zuccolini Skiunterricht bei Bahrampoori. Wie «Joyn Schweiz» in einer Mitteilung schreibt, kommt es in den Folgen zu ungezwungenen Gesprächen, die spannende Einblicke ins Leben der Gäste gewähren.