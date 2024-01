RhB fährt bei Reichenau zu pünktlich los: Reisende verärgert

Immer wieder stranden Reisende abends am Bahnhof in Reichenau-Tamins. Ihre Reise sieht immer ähnlich aus. In Chur steigen sie ins Postauto, das als Bahnersatz gilt, um dann in Reichenau-Tamins wieder auf den Zug umzusteigen. Häufig scheitert es dann aber beim Umsteigen, weil die Zeit schlichtweg zu knapp ist.