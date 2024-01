Was Augusto Giacometti malen wollte und womit er sein Geld verdiente: Der Aargau zeigt es

Augusto Giacometti total: Am Bündner Kunstmuseum in Chur ist ab Sonntag eine Ausstellung mit Arbeiten auf Papier des Bergeller Künstlers zu sehen. Bereits einen Tag früher hat am Aargauer Kunsthaus in Aarau die Ausstellung «Augusto Giacometti: Freiheit / Auftrag» ihre Tore geöffnet. Und auch wenn Giacometti im Jahr 1877 in Graubünden geboren und immer wieder dort hin zurückgekehrt ist, ergibt das geografisch Sinn.