Zu Ostern: Hier könnt ihr euren Liebsten gute Wünsche und Botschaften zukommen lassen

Im Frühling wird die Welt wieder etwas bunter. Die Vögel beginnen, schöne Lieder zu singen, und allgemein verfärben sich kahle Wiesen und Wälder in prächtige Traumlandschaften. Es ist also an der Zeit, euren Liebsten oder unserer Community frohe Botschaften zu senden. Ganz egal ob Ostergrüsse der Hoffnung, Inspiration für den Frühling oder einfach nur, um jemandem eine Freude zu machen – hier seid ihr an der richtigen Adresse. Wollt ihr lieber etwas zeichnen, ist auch das eine wunderbare Möglichkeit.