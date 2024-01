Mehr Geld für Bündner Kitas

Das, was die Bündner Regierung in diesem Jahr anpacken will, ist im sogenannten Jahresprogramm festgelegt. Es ist die Richtschnur für die Ziele, die sich die Regierung gesteckt hat. Was dick angestrichen ist auf dieser Zu-tun-Liste, das hat die Regierung am Dienstag in Chur am Treffen mit den Medien präsentiert.