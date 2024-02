Neues Ausbildungszentrum für den Zivilschutz kostet 18,95 Millionen Franken

Mit dem Ersatzneubau werden die Voraussetzungen für einen Ausbildungs- und Verwaltungsbetrieb geschaffen, wobei das Ausbildungszentrum beim Meiersboden in Notlagen und Katastrophen auch als Einsatz- und Führungsstandort für den Kantonalen Führungsstab dienen könnte. Die Infrastruktur biete somit sowohl dem Zivilschutz als auch den Partnerorganisationen und dem Führungsstab in Graubünden in besonderen und ausserordentlichen Lagen optimale Bedingungen, ihren Leistungsauftrag zu erfüllen. Im Ereignisfall müsse der Zivilschutz Graubünden mit seinen zurzeit 2400 aktiven Angehörigen über eine längere Zeitdauer die übertragenen Aufgaben bewältigen können, indem das Ausbildungszentrum auch als Logistikbasis und Kommandozentrale diene.