Aufgepasst: In Flims wird die Tempo-30-Zone deutlich ausgeweitet

In der Woche vom 22. April werden die nötigen Markierungsarbeiten ausgeführt: Schon in wenigen Tagen brauchen Autofahrerinnen und -fahrer etwas mehr Geduld, wenn sie auf der Hauptstrasse durch Flims fahren. Vom Restaurant «Veneziana» bis zur Stennabrücke hat sich die Tempo-30-Zone in den letzten Jahren bereits etabliert; jetzt wird sie nochmals deutlich verlängert. Neu wird sie nicht mehr bei der Stennabrücke aufhören, sondern auch für die Promenada durch Waldhaus gelten. Enden wird die geschwindigkeitsreduzierte Zone beim neuen Kreisel Prau La Selva, wie die Gemeinde Flims in einer Mitteilung schreibt.