Komet mit Schweif: Ein Neuling zeigt sich an unserem Sternenhimmel

Bis jetzt sei der Kern von Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS intakt, sodass er auf seinem ersten Vorbeiflug an der Erde beobachtet werden könne, schreibt Meteonews weiter. In den letzten Wochen war er in erster Linie von der Südhalbkugel aus zu beobachten. Ab dem 10. Oktober wird er bei uns in der Abenddämmerung kurz nach Sonnenuntergang am Westhorizont mit steil aufragendem Schweif sichtbar. Dabei ist er wahrscheinlich immer noch heller als jeder Stern, vielleicht sogar ähnlich hell wie die Venus. Wer ihn sehen will, muss aber schnell sein: Der Komet verschwindet schnell wieder hinter dem Horizont. An den folgenden Tagen geht er jeden Tag um 20 Minuten später unter.