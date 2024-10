Roger Federer und Rafael Nadal für die Arosa Humorschaufel nominiert

Die Verbundenheit des Schweizers und des Spaniers zeigte sich unter anderem vor zwei Jahren, als Federer nach seinem Einsatz im Doppel am Laver Cup seinen Rücktritt bekannt gab – dieses Spiel hatte er an der Seite von Nadal absolviert. Die Beziehung der beiden Tennisrentner gehe weit über den Sport hinaus und habe weltweite Beachtung und Anerkennung gefunden, heisst es in der Mitteilung des Arosa Humorfestivals. Als Rafael Nadal vor wenigen Tagen seinen Rücktritt ankündigte, reagierte auch Roger Federer mit grosser Emotion und Respekt. Und so hält Marion Schmitz, die stellvertretende Tourismusdirektorin in Arosa, fest: «Die freundschaftliche Beziehung zwischen Roger Federer und Rafael Nadal ist spürbar echt. Sie sind beide nicht nur Vorbilder auf dem Tennisfeld, sondern strahlen gemeinsam Authentizität, Positivität und eine grosse Portion Unbekümmertheit aus. Damit sorgen sie auch abseits des Feldes für gute Laune.»