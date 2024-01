Vor über 1000 Jahren der Taminser Friedhof, heute ein Baugrundstück

Nein, überrascht ist er nicht. Nicht über die Tatsache, dass auf seinem Baugrundstück Gräber zum Vorschein gekommen sind. Mit solchen Funden sei zu rechnen gewesen, meint Arthur Clement. Der Ingenieur aus Tamins plant im Quartier Rüefa einen Hausbau für die Familie – in einem Gebiet, das sich in einer Archäologiezone befindet. Wer in dieser Zone Grabarbeiten vornimmt, muss den Archäologischen Dienst Graubünden (ADG) beiziehen und die Eingriffe begleiten lassen.