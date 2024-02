2190 Personen suchen in Graubünden eine Stelle

Im Januar bestand im Kanton Graubünden eine Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent, wie das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (Kiga) in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich wurden 903 nicht arbeitslose Stellensuchende registriert. Dazu gehören Personen, welche an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten sowie jene, welche lediglich die Vermittlungsdienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in Anspruch nehmen. Zählt man die Zahl der Arbeitslosen und der nicht arbeitslosen Stellensuchenden zusammen, ergibt sich die Zahl der Stellensuchenden. Im Januar wurden 2190 Stellensuchende registriert. Gegenüber dem Vormonat mit 2114 Stellensuchenden sei diese Zahl leicht gestiegen, heisst es weiter in der Mitteilung.