Es gibt wieder weniger Bündner ohne Job

Zusätzlich zu den Arbeitslosen registrierte das Amt im Juni 751 nichtarbeitslose Stellensuchende in Graubünden. Das sind Personen, die an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten sowie solche, die lediglich die Dienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren in Anspruch nehmen.