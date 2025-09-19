×

Hotel in Davos erhält antisemitischen Drohbrief mit Morddrohungen

Ein Davoser Hotel erhielt Ende Juli einen Drohbrief mit Beleidigungen, Nationalsozialismus-Bezügen und einer Morddrohung. Der Fall löst nun grosse Betroffenheit aus.

Agentur
sda
19.09.25 - 14:41 Uhr
Graubünden
Bild: Olivia Aebli-Item
