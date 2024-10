Wie wäre es mit einer Nacht im Bahnmuseum Albula?

Christoph Bucher, der den Direktor der Rhätischen Bahn (RhB) spielt, und eine Heidi nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise. «Gemeinsam machen Sie sich auf nach Bergün, in das versteckte Juwel des UNESCO-Welterbes», heisst es in einer Medienmitteilung des Bahnmuseums Albula. Mit einem nostalgischen Zug geht es für die Teilnehmenden von Chur bis nach Bergün. «Es folgen ein traditionelles Bahnwärter-Dinner wie zu Zeiten der Bahnpioniere und eine Nacht im mystischen Bahnmuseum, in dem der Hauswart mit einer Taschenlampe bereitsteht, um Ihnen die geheimsten Ecken und Geheimnisse zu zeigen», so die Veranstaltenden.