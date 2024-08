100 Ausstellende am Dorffest in Flims

Der Austragungsort des Dorf-und Gewerbefestes ist bewusst an der Via Nova gewählt, da es sich um den Mittelpunkt des Dorfes handelt und die meisten Firmen an dieser Strasse angesiedelt sind, wie es auf der Website heisst. An alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Die Via Nova wird an diesem Tag gesperrt sein. Der Verkehr wird über das Oberdorf und den Umfahrungstunnel umgeleitet. Es besteht die Möglichkeit, im Parkhaus oder bei den Bergbahnen zu parkieren.