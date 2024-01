Konsumraum Chur: Im Quartier werden Unterschriften gegen die Pläne der Stadt gesammelt

An der Sägenstrasse 75 in Chur soll ein Konsumraum für Suchtkranke entstehen. Damit sollen zum einen die Begleiterscheinungen rund um die Szene (Dealer im Stadtzentrum, Beschaffungskriminalität, Spritzen auf öffentlichen Toiletten) minimiert werden und zum anderen soll so den Betroffenen geholfen werden.