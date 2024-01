Graubünden will die Gesundheitsversorgung stärken

In einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden heisst es, dass der Kanton vor habe, den Aufbau regionaler Beratungsstellen zu fördern, um die Gesundheitsversorgung in den Regionen zu verbessern. «Diese Stellen dienen als zentrale Anlaufpunkte für Fragen im gesundheitlichen Bereich, sowohl für die Bevölkerung als auch für Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Beratungsstellen koordinieren dann die passenden Angebote im Gesundheitswesen und lenken die Betroffenen an die zuständigen Stellen.