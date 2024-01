Brief der Gemeinde Surses sorgt für Wirbel – jetzt redet der Alppräsident

Die Zahl wurde am 12. Januar bekannt, als die Gemeinde Surses die Botschaft zur Abstimmung über Nandro Solar publizierte: Die Alpkorporation Val Nandro hatte wenige Tage zuvor entschieden, das für den Bau der alpinen Fotovoltaikanlage nötige Land aus ihrem Besitz an die Gemeinde zu verkaufen – für genau einen Franken. Ein symbolischer Preis, der weniger unter den Einheimischen zu reden gab, umso mehr aber diese Woche in verschiedenen Unterländer Medien. Und zwar wegen eines Briefs der Gemeinde, der bereits im letzten November an die Korporation gegangen war.