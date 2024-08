Es wird immer trockener und damit gefährlicher: Darauf müsst ihr beim Feuern im Freien achten

Zurzeit ist die Wald- und Flurbrandgefahr in Graubünden mässig bis erheblich und steigt mit dem Hochsommerwetter weiter an. «Insbesondere am Nachmittag und bei auffrischendem Wind ist im Umgang mit Feuer grosse Vorsicht geboten», warnt das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) zurzeit.