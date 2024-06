In Graubünden gibt es so viele Steinböcke wie noch nie in 100 Jahren

Der Kanton gibt mehr Steinwild zum Abschuss frei als im Vorjahr. Denn der Bestand ist auf einem Maximum. Das ist nicht nur positiv. Leicht höher ist zudem die Zahl der Hasen und Birkhühner.

Ursina Straub

Graubünden