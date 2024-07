Prix Montagne: Von sechs nominierten Projekten ist die Hälfte aus Graubünden

Das zweite Bündner Projekt ist die Schuhmacherei New Rada in La Prese. Pakete mit Schuhen aus der ganzen Schweiz erreichen täglich die Schuhmacherei New Rada in Le Prese im Puschlav. Rund 3000 Paar Bergschuhe und Kletterfinken reparieren Orlando und Leonia Rada gemeinsam mit ihrem Team jährlich in ihrer Werkstatt. Damit schaffen sie wertvolle Arbeitsplätze im abgelegenen Tal.