Das grösste Bündner Filmfestival präsentiert 35 Filme aus vier Kontinenten

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf Filmen aus der Mongolei. Zwei davon werden von den Regisseuren persönlich vorgestellt. Lkhagvadulam Purev-Ochir präsentiert ihr Spielfilmdebüt «City of Wind» im Kino Rätia in Thusis und im Cinema Sil Plaz in Ilanz. Der Film thematisiert die mongolische Gesellschaft und ihren Balanceakt zwischen Tradition und Moderne.