700 Rekrutinnen und Rekruten kommen nach Chur

Die Rekrutenschule unter dem Kommando von Oberst im Generalstab Marc Schibli begrüsst am 15. Januar circa 700 Rekrutinnen und Rekruten in Chur. Die Gruppe wird laut einer Medienmitteilung der Infanterie Schule 12 in vier Kompanien aufgeteilt. «157 Milizkader, unterstützt von 32 Berufskader, bilden ab RS-Beginn die Rekruten in den Funktionen Infanterist, Minenwerferkanonier, Späher und Sicherungssoldat aus», heisst es in der Mitteilung weiter. Für die Unterkunft der 700 Anwärterinnen und Anwärter dienen die Kaserne in Chur und eine Truppenunterkunft der Stadt Chur. Die Ausbildung der Rekrutinnen und Rekruten dauert bis zum 17. Juni.