Wegen Holzarbeiten fiel in der Surselva 50 Minuten lang der Strom aus

Am Mittwoch ist es in Brigels, Dardin und Danis um 11 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Das schreibt Repower in einer Mitteilung. Bei Holzarbeiten, die eine Privatperson ausführte, touchierte ein Baum die Stromleitung zwischen Tavanasa und Brigels. Dabei sei es zu einem Kurzschluss und zu einer automatischen Abschaltung gekommen, die Leitung wurde dabei nicht beschädigt.

In Brigels konnte die Stromversorgung nach einer halben Stunde wieder hergestellt werden. In Dardin und Danis dauerte der Ausfall rund 50 Minuten. Insgesamt waren rund 1500 Kundinnen und Kunden von dem Stromausfall betroffen, wie es bei Repower weiter heisst. (red)