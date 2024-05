Glarus: Auch Remo Goethe von der FDP will Gemeinderat werden

Um die Nachfolge des zurücktretenden Glarner Gemeinderates Hans Peter Spälti gibt es eine Kampfwahl. Am Montag hat die Glarner FDP die Kandidatur von Remo Goethe bekannt gegeben. Der 30-jährige Glarner verfüge bereits über eine breite politische Erfahrung, schreibt die FDP in einer Medienmitteilung. Seit April ist Goethe Co-Präsident der kantonalen FDP. Zudem wird Remo Goethe im Sommer für Susanne Elmer Feuz in den Landrat nachrücken. Davor präsidierte er während sechs Jahren die Jungfreisinnigen Kanton Glarus und engagierte sich auch auf nationaler Ebene für die Jungpartei.