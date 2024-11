So stark wie Armon Orlik: Diese Glarner Snowboarderin trainiert mit einem Bündner Spitzen-Schwinger

Die Alpin Snowboarderin Ladina Caviezel startet morgen Samstag in die neue Snowboard-Saison. Es wird für sie die 16. sein, in der sie im Weltcup mitfährt. Seit 14 Jahren gehört Caviezel zum Nationalkader von Swiss Ski. In der neuen Saison könnte ihr Namen aber beim ersten Hinschauen für Verwirrung sorgen. Sie startet nämlich zum ersten Mal als Ladina Caviezel an einem Rennen. Bis im August dieses Jahres hiess sie noch Jenny. Nach der Hochzeit mit Snowboarder Dario Caviezel nahm die in Wangen wohnhafte Glarnerin seinen Nachnamen an. Ob man sie bereits unter dem neuen Namen kennt? «Die meisten im Weltcupzirkus haben mitbekommen, dass wir geheiratet haben. Ich denke aber, es könnte lustig werden», erzählt die 31-Jährige. Sie müsse sich aber auch selber noch dran gewöhnen, ergänzt sie schmunzelnd.