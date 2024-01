Weesen will den stillgelegten Bahnhof wiederbeleben – die Verkehrspläne in vier Punkten

Neue Schiffsanlegestellen und die Wiederbelebung des alten Bahnhofs: Die Gemeinde Weesen geht neue Wege. Am Dienstagabend stellte Gemeindepräsident Marcel Benz das Gesamtverkehrskonzept öffentlich vor, mit dem der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden Amden und Glarus Nord den Verkehr beruhigen und den Ort am Walensee aufwerten will.