Nochmal jung müsste man sein: Vor dem Esaf gibts für Glarner Schulkinder einen freien Tag

Bekanntlich findet vom 29. bis 31. August 2025 das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Mollis statt. Es werden Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern erwartet. Es sei damit zu rechnen, dass ein Grossteil der Gäste bereits zum Festumzug am Freitag anreise, schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Das Departement Bildung und Kultur habe darum nach Absprache mit den Schulkommissionen und der Geschäftsleitung des Esaf festgelegt, dass am Freitag, 29. August 2025, an sämtlichen Schulen im Kanton kein Schulunterricht stattfindet.