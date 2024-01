Sperrzone Spielplatz: Gemeinde sperrt spielende Kinder in Niederurnen aus

Der Anblick aus ihrem Fenster im Esszimmer macht Marilyn Grassi traurig und wütend zugleich: Seit Anfang Dezember sieht sie keine Kinder mehr, die auf der Spielburg turnen, die Rutsche runtersausen oder hin und her schaukeln. Der Spielplatz an der Bernhard-Simon-Strasse in Niederurnen ist abgesperrt. Hohe Bauzäune säumen den Platz. Laut Grassi wurden die Elemente verschweisst, damit man sie nicht aus der Verankerung heben kann.