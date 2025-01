Wir suchen die Glarnerin oder den Glarner des Jahres 2024: Stimmt jetzt hier ab!

In der Migros oder im Coop trifft man ihn selten: Moritz Kühne ist fast ein Selbstversorger. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er mitten in Glarus einen Garten angelegt. Ihr Ziel ist es, vor allem einheimische Gemüse- und Obstsorten zu erhalten. «Im letzten Jahr haben wir mehr als eine Tonne Gemüse produziert. Also eine gute Menge, auch wenn man bedenkt, dass Grosshändler im Glarnerland vermutlich etwa so viel pro Woche wegwerfen», sagt Moritz Kühne.