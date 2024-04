Es wird noch einmal frisch im Glarnerland

Mit kräftigem Föhn stieg am Montagnachmittag die Temperatur in der Stadt Glarus auf einen Wert von 27,2 Grad. Der alte Höchstwert lag in Glarus bei 27,1 Grad, gemessen am 28. April 2012. Doch schon am Samstag wurden an sieben anderen Stationen im Schweizer Messnetz lokale neue Aprilrekorde gemessen; an den Gebirgsstationen Weissfluhjoch und Corvatsch sowie in tieferen Lagen in Chur, Engelberg, Adelboden, Château-d’Oex, Evolène und Fahy.