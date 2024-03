Trotz schwieriger Vorbereitung ist man bei Volley Glaronia optimistisch

Nach dem erwarteten Ausscheiden in den Play-off-Viertelfinals gegen die Neuenburgerinnen spielt Glaronia in der NLA-Meisterschaft der Frauen um Platz fünf bis acht. Wer der Gegner sein wird, wurde erst am Mittwochabend bekannt, als Lugano in Schaffhausen zum Entscheidungsspiel antreten musste und sich etwas überraschend für die Play-off-Halbfinals qualifizierte, während Kanti Schaffhausen nun gegen Glaronia antreten muss.