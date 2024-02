Im Glarnerland wird ab Anfang März wieder spioniert

Die ersten Führungen der «Industriespionage» beginnen im März. In ihrem Rahmen öffnet auch die Hans Eberle AG ihre Tore erstmals für die breite Öffentlichkeit. Die Firma gehört zu den führenden Schweizer Blechbearbeitungsunternehmen und zeigt, wie Digitalisierung und Automation die Industrie in den letzten Jahren verändert haben. Bei Mathis Orgelbau kann man in die Welt der «Königin der Instrumente» eintauchen, bei der Staumauer der SN Energie mehr über die Energieversorgung erfahren und einen Blick in die Zentrale werfen. Einblicke in die historisch bedeutsame Stoffmustersammlung des Fabrikanten Adolf Jenny-Trümpy gibt es im Comptoir (Fabrikbüro) auf dem Industrieareal der ehemaligen Stoffdruckerei in Ennenda.