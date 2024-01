Der Spritzgiessmaschinenbauer Netstal soll von Krauss Maffei getrennt und verkauft werden

Die Krones AG aus Neutraubling in Bayern will als Alleinaktionärin die Netstal Maschinen AG übernehmen. Man stehe kurz vor dem Abschluss mit der bisherigen Besitzerin Krauss Maffei, schreibt Krones in einer Medienmitteilung vom Montag. Die Verträge sollen Anfang Februar unterzeichnet werden.