Volley Näfels hofft auf einen Sieg des Erzrivalen

Diese Ausgangslage erinnert an letzte Saison mit umgekehrten Vorzeichen. Damals war es Näfels, das den Thurgauern den Einzug in den Play-off-Halbfinal ermöglichte, weil die Glarner in Luzern siegten und damit verhinderten, dass die Zentralschweizer noch an Amriswil vorbeiziehen konnten. Der Livestream oder Ticker aus Amriswil dürfte deshalb bei Näfels und dessen Anhängerschaft sehr gefragt sein, um direkt zu erfahren, was Sache ist. Captain Nikolov meint zum Fernduell mit Lausanne: «Ich hoffe auf Fair Play. Wenn dies so ist, schliessen wir die Pre-Play-offs auf dem dritten Rang ab.» Diese Rangierung wäre für Näfels die optimale Ausgangslage für den Play-off-Viertelfinal. Mit Luzern würden sie dort auf einen einfacheren Gegner treffen, sagt Nikolov. Rein rechnerisch und mit vielen «wenn» verbunden, könnte der Gegner auch Jona heissen. Dieses Szenario trifft ein, falls Jona am Samstag Luzern mit 3:0 oder 3:1 schlägt und am Sonntag auch gegen Näfels gewinnt.